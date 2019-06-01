Гендиректора завода «Кристалл» в Дзержинске отстранили от работы 31 мая

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Гендиректор ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, где произошло два взрыва, 31 мая был отстранён от работы за нарушения норм промышленной безопасности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на предприятие.
Гендиректора завода «Кристалл» в Дзержинске отстранили от работы 31 мая
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«На предприятии буквально накануне ЧП отстранён от работы генеральный директор — за систематические нарушения в ГосНИИ «Кристалл» норм промышленной безопасности», — заявили в ГосНИИ.

Отмечается, что в апреле 2019 года на этом же предприятии в цехе по производству взрывчатки произошёл взрыв, в результате которого было разрушено одноэтажное здание. Тогда никто не пострадал.

«После апрельского ЧП там работала комиссия, по итогам которой его отстранили», — сообщили на предприятии.

1 июня на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли два взрыва и пожар. За медицинской помощью, по последним данным, обратились 79 человек, 15 из них госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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