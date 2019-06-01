Гендиректора завода «Кристалл» в Дзержинске отстранили от работы 31 мая

Гендиректор ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, где произошло два взрыва, 31 мая был отстранён от работы за нарушения норм промышленной безопасности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на предприятие.

«На предприятии буквально накануне ЧП отстранён от работы генеральный директор — за систематические нарушения в ГосНИИ «Кристалл» норм промышленной безопасности», — заявили в ГосНИИ.

Отмечается, что в апреле 2019 года на этом же предприятии в цехе по производству взрывчатки произошёл взрыв, в результате которого было разрушено одноэтажное здание. Тогда никто не пострадал.

«После апрельского ЧП там работала комиссия, по итогам которой его отстранили», — сообщили на предприятии.

1 июня на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли два взрыва и пожар. За медицинской помощью, по последним данным, обратились 79 человек, 15 из них госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.