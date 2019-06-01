После взрывов в Дзержинске за медпомощью обратились 79 человек

В Дзержинске Нижегородской области после взрывов на территории завода «Кристалл» за медицинской помощью обратились 79 человек. Об этом информирует пресс-служба Минздрава России.

«В связи со взрывом на заводе «Кристалл» всего за медицинской помощью обратились 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города», — приводит сообщение РИА Новости.

Указывается, что дети за медицинской помощью не обращались.

При этом 15 человек находятся на стационарном лечении, в том числе одна пациентка в тяжёлом состоянии и 14 — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что пожар на заводе «Кристалл» в Дзержинске ликвидирован.