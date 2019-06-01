После взрывов в Дзержинске за медпомощью обратились 79 человек
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- РИА Новости
«В связи со взрывом на заводе «Кристалл» всего за медицинской помощью обратились 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города», — приводит сообщение РИА Новости.
Указывается, что дети за медицинской помощью не обращались.
При этом 15 человек находятся на стационарном лечении, в том числе одна пациентка в тяжёлом состоянии и 14 — в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в оперативном штабе сообщили, что пожар на заводе «Кристалл» в Дзержинске ликвидирован.