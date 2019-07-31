Международный евразийский форум такси пройдёт 8—9 августа в Москве

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Международный евразийский форум такси пройдёт 8—9 августа в Москве, сообщает газета «Известия».
Международный евразийский форум такси пройдёт 8—9 августа в Москве
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Участники деловой программы обсудят вопросы регулирования таксомоторного рынка на всех уровнях.

Одной из ведущих тем будет цифровизация государственного управления. Отдельное внимание уделят инновациям в области городской транспортной мобильности, внедрению подключённого и беспилотного транспорта, расширению использования альтернативного топлива.

В форуме примут участие представители федеральных и региональных властей, крупнейших агрегаторов, глав отраслевых компаний.

Ранее сообщалось, что деловая программа Восточного экономического форума — 2019 во Владивостоке в этом году будет включать блоки по экономическому росту, повышению качества жизни, условиям для бизнеса и сотрудничеству в АТР.

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