Политолог прокомментировал заявление бывшего волонтёра в команде Навального
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- РИА Новости
«Такое отношение Навального к людям — очевидные вещи. Мы постоянно говорим о том, что это нетоварищеское обращение. Получается, что люди — расходный материал, нет никакого смысла удерживать их в безопасности, потому что у митинга не будет смысла, не будет последующей ярости. Всё делается по принципу, что каждая новая жертва, каждый брошенный под дубинки парень — пять новых волонтёров», — сказал Матвейчев.
Эксперт подчеркнул, что в команде Алексея Навального не просто аморально пренебрегают человеческой жизнью, а «следуют некой технологии».
Ранее бывший волонтёр из команды Алексея Навального рассказал об участии в несогласованных акциях.
Подробнее — в материале RT.