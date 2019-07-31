Политолог прокомментировал заявление бывшего волонтёра в команде Навального

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Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал RT интервью бывшего добровольного помощника Алексея Навального Петра Проскуркина, в котором тот рассказал, как волонтёры штаба перенаправляли людей с согласованного митинга на несогласованный.
Политолог прокомментировал заявление бывшего волонтёра в команде Навального
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Такое отношение Навального к людям — очевидные вещи. Мы постоянно говорим о том, что это нетоварищеское обращение. Получается, что люди — расходный материал, нет никакого смысла удерживать их в безопасности, потому что у митинга не будет смысла, не будет последующей ярости. Всё делается по принципу, что каждая новая жертва, каждый брошенный под дубинки парень — пять новых волонтёров», — сказал Матвейчев.

Эксперт подчеркнул, что в команде Алексея Навального не просто аморально пренебрегают человеческой жизнью, а «следуют некой технологии».

Ранее бывший волонтёр из команды Алексея Навального рассказал об участии в несогласованных акциях. 

Подробнее — в материале RT.

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