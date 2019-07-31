Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.

«Интересно, что тех, кто его поддерживает, он сам называет «демшизой». Что, конечно, отчасти правда, но показывает, насколько этот человек циничен. Он опирается на поддержку тех, кого не уважает, и не уважает тех, на кого опирается», — считает эксперт.

По его словам, Навальный использует людей для того, «чтобы получить политическую позицию».

«Почему он использует молодёжь? Потому что она наивная и много чего не знает. Причём эти охранники — это же не самые молодые люди в его окружении. Его «базой» являются ещё более молодые люди — школьники. И поэтому господин Навальный очень любит несанкционированные мероприятия: он подставляет детей под удар (как охранников, так и рядовых участников) и делает на этом политический капитал. Мол, посмотрите, они же дети! Вот его главная тактика — провокация и, как следствие, удар по его же людям. А то, что при всём этом Навальный старается ещё и сэкономить на своих людях, показывает мелочность нашей оппозиции», — уверен эксперт.

Ранее бывший волонтёр из команды Алексея Навального рассказал об участии в несогласованных акциях.

Подробнее — в материале RT.