Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»
- РИА Новости
«Интересно, что тех, кто его поддерживает, он сам называет «демшизой». Что, конечно, отчасти правда, но показывает, насколько этот человек циничен. Он опирается на поддержку тех, кого не уважает, и не уважает тех, на кого опирается», — считает эксперт.
По его словам, Навальный использует людей для того, «чтобы получить политическую позицию».
«Почему он использует молодёжь? Потому что она наивная и много чего не знает. Причём эти охранники — это же не самые молодые люди в его окружении. Его «базой» являются ещё более молодые люди — школьники. И поэтому господин Навальный очень любит несанкционированные мероприятия: он подставляет детей под удар (как охранников, так и рядовых участников) и делает на этом политический капитал. Мол, посмотрите, они же дети! Вот его главная тактика — провокация и, как следствие, удар по его же людям. А то, что при всём этом Навальный старается ещё и сэкономить на своих людях, показывает мелочность нашей оппозиции», — уверен эксперт.
Ранее бывший волонтёр из команды Алексея Навального рассказал об участии в несогласованных акциях.
Подробнее — в материале RT.