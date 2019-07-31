Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»

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Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»
  • РИА Новости

«Интересно, что тех, кто его поддерживает, он сам называет «демшизой». Что, конечно, отчасти правда, но показывает, насколько этот человек циничен. Он опирается на поддержку тех, кого не уважает, и не уважает тех, на кого опирается», — считает эксперт. 

По его словам, Навальный использует людей для того, «чтобы получить политическую позицию». 

«Почему он использует молодёжь? Потому что она наивная и много чего не знает. Причём эти охранники — это же не самые молодые люди в его окружении. Его «базой» являются ещё более молодые люди — школьники. И поэтому господин Навальный очень любит несанкционированные мероприятия: он подставляет детей под удар (как охранников, так и рядовых участников) и делает на этом политический капитал. Мол, посмотрите, они же дети! Вот его главная тактика — провокация и, как следствие, удар по его же людям. А то, что при всём этом Навальный старается ещё и сэкономить на своих людях, показывает мелочность нашей оппозиции», — уверен эксперт. 

Ранее бывший волонтёр из команды Алексея Навального рассказал об участии в несогласованных акциях. 

Подробнее — в материале RT.

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