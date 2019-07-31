Бывший добровольный помощник в команде Навального рассказал об участии в несогласованных акциях
«Вот, например, 12 июня (2017 года — продолжение так называемых антикоррупционных протестов, прошедших 26 марта. — RT) мы шли вместе с волонтёрами на проспект Сахарова. Мы должны были встать на Сухаревской. Оттуда я людей перенаправлял на Тверскую», — рассказал Проскуркин.
По его словам, в штабе им сказали, что они «должны взять людей, волонтёров, вместе с ними выстроиться в ряд и перенаправлять людей, типа здесь митинга не будет, митинг отменяется, все идём на Тверскую».
На вопрос о том, просили ли их предупредить людей о том, что на Тверской проходит несогласованный митинг, Проскуркин ответил: «Нет».
Бывший волонтёр добавил, что отгонял мысль о том, что людей фактически направляли на задержание.
Подробнее — в материале RT.