Власти Подмосковья оценили ситуацию на полигоне в Волоколамске

Министерство ЖКХ Московской области оценило ситуацию на полигоне «Ядрово» в Волоколамске, сообщает телеканал «360».

Против оператора полигона заведено уголовное дело по статье «Хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды». В конце июля Волоколамский городской суд передал арестованное имущество «Московской областной аварийно-восстановительной службе» на срок предварительного следствия.

Операторы полигона, со своей стороны, провели пресс-конференцию, на которой, в частности, заявили, что у сотрудников «МОС АВС» нет достаточной квалификации.

«На полигоне не прерывается процесс ни на минуту, всем имуществом и процессами занимается специализированная голландская компания, управляет процессом областная «МОС АВС», которая уже год, что называется, разгребает за ними», — отметил, в свою очередь, представитель министерства.

По его словам, речь идёт именно об аресте, а не об изъятии имущества.

Если арест заянется надолго, то «МОС АВС» начнёт работы по разработке проекта и рекультивации полигона. Для этого организация должна получить лицензию.

Ранее URA.RU сообщало, что из бюджета Тюменской области с начала 2019 года выделили 209 млн рублей на рекультивацию 435 свалок.