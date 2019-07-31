Эксперты составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ

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Эксперты составили рейтинг 200 российских городов по качеству работы служб ЖКХ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал Domofond.ru.
Эксперты составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10.

Средний по стране показатель составил 5,3, что на 0,1 меньше, чем годом ранее.

Лидирует Ейск (Краснодарский край), который получил оценку 6,9. Далее следуют Тюмень (6,8), Нижневартовск (6,7), Набережные Челны (6,7) и Геленджик (6,6).

Москва оказалась на девятой позиции.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме.

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