Эксперты составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ

Эксперты составили рейтинг 200 российских городов по качеству работы служб ЖКХ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал Domofond.ru.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10.

Средний по стране показатель составил 5,3, что на 0,1 меньше, чем годом ранее.

Лидирует Ейск (Краснодарский край), который получил оценку 6,9. Далее следуют Тюмень (6,8), Нижневартовск (6,7), Набережные Челны (6,7) и Геленджик (6,6).

Москва оказалась на девятой позиции.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме.