Эксперты составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ
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- РИА Новости
Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10.
Средний по стране показатель составил 5,3, что на 0,1 меньше, чем годом ранее.
Лидирует Ейск (Краснодарский край), который получил оценку 6,9. Далее следуют Тюмень (6,8), Нижневартовск (6,7), Набережные Челны (6,7) и Геленджик (6,6).
Москва оказалась на девятой позиции.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме.