В Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме

В Санкт-Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме, сообщает «ПолитЭксперт».

Врио губернатора Александр Беглов посетил Приморский район.

В первую очередь будут проверены и обустроены помещения школ, больниц и других социальных учреждений, находящихся на попечительстве района. Беглов посетил дом №14 по улице Савушкина, где идут работы с использованием метода «холодный чердак», который позволяет нормализовать температуру и влажность.

Как отметил врио губернатора, нужно использовать и другие способы. Так, в некоторых зданиях установят электрический обогрев крыш.

Ранее Пятый канал сообщал, что власти Петербурга проверили состояние ливневой канализации на севере города.