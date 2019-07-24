В Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме

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В Санкт-Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме, сообщает «ПолитЭксперт».
В Петербурге проверили ход работ по подготовке крыш к зиме
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Врио губернатора Александр Беглов посетил Приморский район.

В первую очередь будут проверены и обустроены помещения школ, больниц и других социальных учреждений, находящихся на попечительстве района. Беглов посетил дом №14 по улице Савушкина, где идут работы с использованием метода «холодный чердак», который позволяет нормализовать температуру и влажность.

Как отметил врио губернатора, нужно использовать и другие способы. Так, в некоторых зданиях установят электрический обогрев крыш.

Ранее Пятый канал сообщал, что власти Петербурга проверили состояние ливневой канализации на севере города.

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