Власти Петербурга проверили состояние ливневой канализации на севере города

Короткая ссылка
Врио Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил состояние ливневой канализации на севере города, сообщает Пятый канал.
Власти Петербурга проверили состояние ливневой канализации на севере города
  • vk.com
  • © spb_today

«Я хорошо знаю этот район. Я когда-то работал здесь прорабом, когда застраивали озеро Долгое. Хорошо помню. Проблемные точки изучили, посмотрели. Теперь должен быть план мероприятий по ликвидации этих проблемных точек», — заявил он.

Главе города представили проект по устранению недостатков ливневой канализации. Ремонтом будут заниматься сотрудники «Водоканала».

Ранее «Невские новости» сообщали, что во вторник, 9 июля, на севере города прошёл сильный дождь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить