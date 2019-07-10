Власти Петербурга проверили состояние ливневой канализации на севере города
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«Я хорошо знаю этот район. Я когда-то работал здесь прорабом, когда застраивали озеро Долгое. Хорошо помню. Проблемные точки изучили, посмотрели. Теперь должен быть план мероприятий по ликвидации этих проблемных точек», — заявил он.
Главе города представили проект по устранению недостатков ливневой канализации. Ремонтом будут заниматься сотрудники «Водоканала».
Ранее «Невские новости» сообщали, что во вторник, 9 июля, на севере города прошёл сильный дождь.