В ПФР назвали причину проверок пенсионных фондов Генпрокуратурой

Генеральная прокуратура России проведёт проверку негосударственных пенсионных фондов из-за массовых обращений граждан по поводу неправомерного перевода пенсионных накоплений.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР России.

«Проверка Генеральной прокуратурой России деятельности негосударственных пенсионных фондов вызвана массовыми обращениями граждан из-за неправомерного перевода их пенсионных накоплений», — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил, что Генеральная прокуратура России в августе начнёт проверку деятельности пенсионных фондов.

В частности, ведомство проверит и даст правовую оценку фактам возможного незаконного перевода пенсионных накоплений, а также их нецелевого использования.