В ПФР назвали причину проверок пенсионных фондов Генпрокуратурой
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР России.
«Проверка Генеральной прокуратурой России деятельности негосударственных пенсионных фондов вызвана массовыми обращениями граждан из-за неправомерного перевода их пенсионных накоплений», — говорится в сообщении.
Ранее первый заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил, что Генеральная прокуратура России в августе начнёт проверку деятельности пенсионных фондов.
В частности, ведомство проверит и даст правовую оценку фактам возможного незаконного перевода пенсионных накоплений, а также их нецелевого использования.