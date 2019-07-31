В Оренбурге обсудили передачу одной из трасс в федеральную собственность
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- РИА Новости
Магистраль должна получить новый статус в ноябре. Она будет находиться в оперативном управлении и эксплуатации в Росавтодоре.
Как заявил Дитрих, передача участка трассы позволит снизить нагрузку на региональный дорожный фонд и направить высвобождающиеся средства на другие областные дороги.
«Также мы договорились о том, что Федеральное дорожное агентство уже сейчас начнёт формировать планы по будущим работам, которые можно было бы выполнить на этой дороге», — добавил министр.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рассказали о перспективах строительства дублёров Тюменского тракта.