В Оренбурге обсудили передачу одной из трасс в федеральную собственность

В Оренбурге состоялось совещание с участием министра транспорта России Евгения Дитриха и врио губернатора Дениса Паслера. Обсуждалась передача трассы Оренбург — Орск в федеральную собственность, передаёт RIA56.

Магистраль должна получить новый статус в ноябре. Она будет находиться в оперативном управлении и эксплуатации в Росавтодоре.

Как заявил Дитрих, передача участка трассы позволит снизить нагрузку на региональный дорожный фонд и направить высвобождающиеся средства на другие областные дороги.

«Также мы договорились о том, что Федеральное дорожное агентство уже сейчас начнёт формировать планы по будущим работам, которые можно было бы выполнить на этой дороге», — добавил министр.

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