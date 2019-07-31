В Оренбурге обсудили передачу одной из трасс в федеральную собственность

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В Оренбурге состоялось совещание с участием министра транспорта России Евгения Дитриха и врио губернатора Дениса Паслера. Обсуждалась передача трассы Оренбург — Орск в федеральную собственность, передаёт RIA56.
В Оренбурге обсудили передачу одной из трасс в федеральную собственность
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Магистраль должна получить новый статус в ноябре. Она будет находиться в оперативном управлении и эксплуатации в Росавтодоре.

Как заявил Дитрих, передача участка трассы позволит снизить нагрузку на региональный дорожный фонд и направить высвобождающиеся средства на другие областные дороги.

«Также мы договорились о том, что Федеральное дорожное агентство уже сейчас начнёт формировать планы по будущим работам, которые можно было бы выполнить на этой дороге», — добавил министр.

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