В ХМАО рассказали о перспективах строительства дублёров Тюменского тракта

Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой рассказали о перспективах строительства дублёров Тюменского тракта, которые позволят заехать в Сургут альтернативными маршрутами и разгрузят движение. Эту тему затронули во время осмотра новой дороги, передаёт URA.RU.

«В перспективе эта дорога должна связать (улицу. — RT) Киртбая с Тюменским трактом на пересечении с улицей Контейнерной», — пояснил глава Сургута Вадим Шувалов.

По словам Комаровой, строительство проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как добавили в пресс-службе мэрии, в настоящее время идёт проектирование ещё одной дороги, которая свяжет Югорский тракт с посёлком Белый Яр и станет дублёром Тюменского тракта.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на капремонт дорог в Казани выделили 6,3 млрд рублей в 2019 году.