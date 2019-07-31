В Уфе рассказали о программе мероприятий в честь Дня ВДВ

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В Уфе рассказали о программе мероприятий на 2 августа, когда будет отмечаться День Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает Mkset.ru.
В Уфе рассказали о программе мероприятий в честь Дня ВДВ
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

В 10:30 состоится возложение цветов и митинг в сквере «Волна».

Показательные выступления парашютистов, представителей малой авиации и вертолётчиков пройдут на аэродроме «Забельский» у посёлка 8 Марта.

Также запланированы театрализованное представление и праздничный концерт.

Ранее «Невские новости» сообщали, что военно-морской парад в Кронштадте, состоявшийся в воскресенье, 28 июля, посмотрели 27 тыс. зрителей.

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