В Уфе рассказали о программе мероприятий в честь Дня ВДВ
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- РИА Новости
В 10:30 состоится возложение цветов и митинг в сквере «Волна».
Показательные выступления парашютистов, представителей малой авиации и вертолётчиков пройдут на аэродроме «Забельский» у посёлка 8 Марта.
Также запланированы театрализованное представление и праздничный концерт.
Ранее «Невские новости» сообщали, что военно-морской парад в Кронштадте, состоявшийся в воскресенье, 28 июля, посмотрели 27 тыс. зрителей.