В Уфе рассказали о программе мероприятий в честь Дня ВДВ

В Уфе рассказали о программе мероприятий на 2 августа, когда будет отмечаться День Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает Mkset.ru.

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РИА Новости

В 10:30 состоится возложение цветов и митинг в сквере «Волна». Показательные выступления парашютистов, представителей малой авиации и вертолётчиков пройдут на аэродроме «Забельский» у посёлка 8 Марта. Также запланированы театрализованное представление и праздничный концерт. Ранее «Невские новости» сообщали, что военно-морской парад в Кронштадте, состоявшийся в воскресенье, 28 июля, посмотрели 27 тыс. зрителей.