Журналист Кара-Мурза-старший похоронен на Даниловском кладбище

Журналиста Владимира Кара-Мурзу — старшего похоронили на Даниловском кладбище рядом с его отцом. Об этом сообщает РИА Новости.

РИА Новости

Церемония прощания состоялась 31 июля в Сахаровском центре. Кара-Мурза умер 28 июля на 60-м году жизни. В СЖР выразили соболезнования семье журналиста, назвав его ярким и талантливым человеком.