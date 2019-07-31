Журналист Кара-Мурза-старший похоронен на Даниловском кладбище
Журналиста Владимира Кара-Мурзу — старшего похоронили на Даниловском кладбище рядом с его отцом. Об этом сообщает РИА Новости.
- РИА Новости
Церемония прощания состоялась 31 июля в Сахаровском центре.
Кара-Мурза умер 28 июля на 60-м году жизни.
В СЖР выразили соболезнования семье журналиста, назвав его ярким и талантливым человеком.
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