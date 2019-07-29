Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
- РИА Новости
«Прощание с Владимиром Кара-Мурзой — старшим будет проходить 31 июля с 10:00 до 12:00 в Сахаровском центре», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в 13:00 пройдёт отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, после чего Кара-Мурза будет захоронен на Даниловском кладбище рядом с отцом.
Кара-Мурза умер 28 июля на 60-м году жизни.
В СЖР выразили соболезнования семье журналиста, назвав его ярким и талантливым человеком.