Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре

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Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре. Об этом написал на своей странице в Facebook его сын, Владимир Кара-Мурза — младший.
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
  • РИА Новости

«Прощание с Владимиром Кара-Мурзой — старшим будет проходить 31 июля с 10:00 до 12:00 в Сахаровском центре», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 13:00 пройдёт отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, после чего Кара-Мурза будет захоронен на Даниловском кладбище рядом с отцом.

Кара-Мурза умер 28 июля на 60-м году жизни.

В СЖР выразили соболезнования семье журналиста, назвав его ярким и талантливым человеком.

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