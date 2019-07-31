В НИИ имени Склифосовского не нашли у Навального признаков отравления

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Главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев заявил, что медики не обнаружили признаков отравления во время исследования анализов блогера Алексея Навального. Об этом информирует ТАСС.
В НИИ имени Склифосовского не нашли у Навального признаков отравления
  • РИА Новости

По словам Токарева, 29 июля из больницы №64 в головную химико-токсикологическую лабораторию НИИ для исследования были доставлены биологические материалы Навального.

Главврач отметил, что лаборатория является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению посторонних веществ в организме.

«По результатам выполненных исследований вещества, вызывающие отравления, не обнаружены», — заявил он.

Ранее Навального выписали из московской клинической больницы №64 имени Виноградова. 

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