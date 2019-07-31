В НИИ имени Склифосовского не нашли у Навального признаков отравления
- РИА Новости
По словам Токарева, 29 июля из больницы №64 в головную химико-токсикологическую лабораторию НИИ для исследования были доставлены биологические материалы Навального.
Главврач отметил, что лаборатория является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению посторонних веществ в организме.
«По результатам выполненных исследований вещества, вызывающие отравления, не обнаружены», — заявил он.
Ранее Навального выписали из московской клинической больницы №64 имени Виноградова.