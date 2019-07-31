В НИИ имени Склифосовского не нашли у Навального признаков отравления

Главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев заявил, что медики не обнаружили признаков отравления во время исследования анализов блогера Алексея Навального. Об этом информирует ТАСС.

РИА Новости

По словам Токарева, 29 июля из больницы №64 в головную химико-токсикологическую лабораторию НИИ для исследования были доставлены биологические материалы Навального. Главврач отметил, что лаборатория является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению посторонних веществ в организме. «По результатам выполненных исследований вещества, вызывающие отравления, не обнаружены», — заявил он. Ранее Навального выписали из московской клинической больницы №64 имени Виноградова.