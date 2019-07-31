Врио главы Калмыкии призвал Путина решить проблему с водой в регионе

Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков попросил российского президента Владимира Путина оказать помощь в поэтапном решении проблемы с обеспечением республики питьевой водой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи с главой государства он заявил, что, по данным Роспотребнадзора, лишь 7,4% населения Калмыкии имеют возможность потреблять чистую воду.

По словам Хасикова, в рамках федеральной программы «Чистая вода» в Калмыкии до 2024 года предусмотрено 624 млн рублей на реализацию этой задачи.

Он заявил, что этих средств недостаточно, на них «можно обеспечить только 25% населения».

Врио главы республики доложил Путину, что сети и водозабор в Калмыкии фактически не ремонтировались с 70-х годов.

«Нет подготовительной системы, нет водоочистки. Это связано и со столицей, и с областными центрами. В данном случае есть к вам просьба рассмотреть возможность поэтапно, на протяжении нескольких лет удовлетворить нашу потребность», — заявил он.

В марте Хасиков в беседе с НСН рассказал о своих первоочередных задачах.