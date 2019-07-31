Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет

Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Вынесен приговор в отношении ещё одного соучастника экстрадированного из Франции Алексея Кузнецова», — заявили в СК.

Котляренко признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество») и ч. 3 ст. 174.1 УК («Легализация»).

При этом уголовное дело в отношении Котляренко выделили в отдельное производство, поскольку он скрылся от российского следствия в США.

По данным следствия и суда, в период с 2005 по 2008 год Котляренко входил в состав организованной преступной группы, возглавляемой Кузнецовым.

Ранее Генпрокуратура России направила в суд дело экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова.

По версии следствия, сумма ущерба, причинённого бюджету Московской области в результате противоправных действий, составляет более 14 млрд рублей.