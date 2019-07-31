Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки

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Учёные зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в среду, 31 июля, в Тихом океане у восточного побережья Камчатского полуострова.
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки
  • globallookpress.com

«Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в среду днём по местному времени, располагался Тихом океане в 80 км к востоку от райцентра Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 54 км под морским дном. Магнитуда сейсмического события составила 4,9», — приводит ТАСС сообщение Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Отмечается, что жители населённых пунктов Камчатского края подземных толчков не ощутили.

Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около берегов Японии

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