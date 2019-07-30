Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии

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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около берегов Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 20:37 по времени UTC.

Очаг землетрясения залегал на глубине 52,9 км. Эпицентр подземных толчков находился в 75 км от японского острова Хатидзёдзима.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии.

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