Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии
По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 20:37 по времени UTC.
Prelim M5.7 Earthquake Izu Islands, Japan region Jul-29 20:37 UTC, updates https://t.co/R2w4yH7h1r— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) July 29, 2019
Очаг землетрясения залегал на глубине 52,9 км. Эпицентр подземных толчков находился в 75 км от японского острова Хатидзёдзима.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии.