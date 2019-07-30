Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около берегов Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 20:37 по времени UTC.

Prelim M5.7 Earthquake Izu Islands, Japan region Jul-29 20:37 UTC, updates https://t.co/R2w4yH7h1r — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) July 29, 2019

Очаг землетрясения залегал на глубине 52,9 км. Эпицентр подземных толчков находился в 75 км от японского острова Хатидзёдзима.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии.