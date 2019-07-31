Эксперт прокомментировал экстренную посадку самолёта в Самаре

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Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя.
Эксперт прокомментировал экстренную посадку самолёта в Самаре
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

«Если в двигателе что-то неисправно, возникает повышенная вибрация. При этом датчики сигнализируют об этом, и экипаж двигатель отключает. Ситуация нештатная, но не опасная для самолёта», — заявил эксперт.

По его словам, современный самолёт вполне способен продолжать стабильный полёт на одном двигателе.

Ранее сообщалось, что самолёт благополучно приземлился в Самаре в 03:17 (02:17 мск). На борту воздушного судна находились 97 человек.

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