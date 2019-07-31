Летевший из Краснодара в Тюмень самолёт экстренно сел в Самаре

Самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя.

Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

«Была объявлена тревога о том, что Sukhoi Superjet 100, двигавшийся по маршруту Краснодар — Тюмень, совершает экстренную посадку в связи с неисправностью двигателя», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве добавили, что самолёт благополучно приземлился в Самаре в 03:17 (02:17 мск). На борту воздушного судна находились 97 человек.

Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.