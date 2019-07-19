Летевший из Самары в Сургут самолёт вынужденно сел в Екатеринбурге

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Самолёт, выполнявший рейс из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта Андрей Клименских.

«Рейс UT-414 Самара — Сургут сегодня в 3:48 (1:48 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга», — цитирует РИА Новости Клименских.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании AirBaltic, выполнявший рейс из Риги в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в связи с техническими проблемами.

Отмечалось, что экипаж самолёта сообщил о технических проблемах, после чего борт вернулся в аэропорт латвийской столицы. 

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