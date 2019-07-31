Источник: в Уфе школьник угрожал взорвать гранату и требовал 5 млн рублей

Короткая ссылка
В Уфе школьник позвонил в экстренные службы города и потребовал 5 млн рублей, угрожая подорвать гранату.
Источник: в Уфе школьник угрожал взорвать гранату и требовал 5 млн рублей
  • РИА Новости

«Мальчик позвонил в экстренные службы Уфы и сообщил, что подорвёт гранату, если на его счёт не переведут 5 млн рублей. Его личность уже известна, правоохранители занимаются инцидентом, родители будут наказаны», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах Башкирии.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что полицейские установили личность звонившего.

Им оказался 12-летний школьник. На родителей ребёнка составлен протокол.

В январе 2017 года в Санкт-Петербурге в полицию поступил звонок от мальчика, который сообщил, что на улице Савушкина находится «ядерная бомба».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить