Источник: в Уфе школьник угрожал взорвать гранату и требовал 5 млн рублей
- РИА Новости
«Мальчик позвонил в экстренные службы Уфы и сообщил, что подорвёт гранату, если на его счёт не переведут 5 млн рублей. Его личность уже известна, правоохранители занимаются инцидентом, родители будут наказаны», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах Башкирии.
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что полицейские установили личность звонившего.
Им оказался 12-летний школьник. На родителей ребёнка составлен протокол.
В январе 2017 года в Санкт-Петербурге в полицию поступил звонок от мальчика, который сообщил, что на улице Савушкина находится «ядерная бомба».