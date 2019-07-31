Источник: в Уфе школьник угрожал взорвать гранату и требовал 5 млн рублей

В Уфе школьник позвонил в экстренные службы города и потребовал 5 млн рублей, угрожая подорвать гранату.

«Мальчик позвонил в экстренные службы Уфы и сообщил, что подорвёт гранату, если на его счёт не переведут 5 млн рублей. Его личность уже известна, правоохранители занимаются инцидентом, родители будут наказаны», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах Башкирии.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что полицейские установили личность звонившего.

Им оказался 12-летний школьник. На родителей ребёнка составлен протокол.

В январе 2017 года в Санкт-Петербурге в полицию поступил звонок от мальчика, который сообщил, что на улице Савушкина находится «ядерная бомба».