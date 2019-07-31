Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

В России в продуктовых магазинах чаще всего воруют сыр и колбасу. Об этом информирует РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT.

Отмечается, что 15,4% от всех совершаемых в продуктовых магазинах краж составляют сыр и колбаса.

Второе место по популярности у воров занимает кофе (15%).

На третьей строчке — конфеты и кондитерские изделия (13,4%).

Что касается магазинов косметики, то внимание шоплифтеров чаще всего привлекают тушь и лак для ногтей, губная помада, масла для тела и волос и тени для век.

В сентябре 2018 года из магазина в центре Москвы украли 100 шуб стоимостью 20 млн рублей.