Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

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В России в продуктовых магазинах чаще всего воруют сыр и колбасу. Об этом информирует РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT.
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
  • РИА Новости

Отмечается, что 15,4% от всех совершаемых в продуктовых магазинах краж составляют сыр и колбаса.

Второе место по популярности у воров занимает кофе (15%).

На третьей строчке — конфеты и кондитерские изделия (13,4%).

Что касается магазинов косметики, то внимание шоплифтеров чаще всего привлекают тушь и лак для ногтей, губная помада, масла для тела и волос и тени для век.

В сентябре 2018 года из магазина в центре Москвы украли 100 шуб стоимостью 20 млн рублей.

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