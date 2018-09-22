Из магазина в центре Москвы украли сто шуб

Полиция возбудила уголовное дело после похищения из магазина в центре Москвы ста шуб стоимость 20 млн рублей.

«Как установлено, 20 сентября неизвестные, разбив стекло двери... проникли в помещение магазина расположенное на первом этаже семиэтажного жилого дома по адресу: Ленинский проспект, д. 13, где совершили кражу 100 меховых изделий (шубы), и скрылись», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

Источник в правоохнительных органах сообщил, что злоумышленники были в медицинских масках и погрузили шубы в багажник автомобиля Jeep.

Ущерб составил 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале из-за отсутствия маркировки было изъято 70 шуб на 7,5 млн рублей.