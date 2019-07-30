Командующий ТОФ провёл встречу с делегацией Филиппин
- РИА Новости
В Доме офицеров ТОФ Авакянц принял командира похода капитана 1-го ранга Ричарда Гонзагу, командный состав и офицеров десантного вертолётоносца корабля-дока «Давао-дель-Сур».
В частности, командующий поблагодарил иностранных моряков за участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России.
Со своей стороны, Гонзага поблагодарил за тёплый приём, который оказала российская сторона.
Ранее Пятый канал сообщал, что во Владивосток прибыл вертолётоносец Военно-морских сил Филиппин для участия в параде в честь Дня ВМФ России.