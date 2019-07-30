В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в квартире на западе Москвы. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве установили местонахождение и задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в квартире жилого дома на улице Пырьева», — заявила представитель МВД.

По её словам, подозреваемого доставляют для проведения следственных действий.

Ранее в съёмной квартире на западе Москвы в чемодане было обнаружено тело девушки с колото-резаными ранениями.

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства.