СК возбудил дело после обнаружения тела девушки в квартире в Москве

В съёмной квартире на западе столицы в чемодане обнаружено тело девушки с колото-резаными ранами, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

«По данным следствия, 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК добавили, что на теле девушки были колото-резаные раны в области грудной клетки.

По словам арендодателя, родственники жертвы не могли с ней связаться, поэтому попросили проверить квартиру.

Ранее суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве стюардессы в отеле.

Также URA.RU сообщало, что двум жителям города Краснотурьинска, обвиняемым в убийстве двух пенсионеров, грозит пожизненный срок.