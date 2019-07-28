СК возбудил дело после обнаружения тела девушки в квартире в Москве
- РИА Новости
«По данным следствия, 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В СК добавили, что на теле девушки были колото-резаные раны в области грудной клетки.
По словам арендодателя, родственники жертвы не могли с ней связаться, поэтому попросили проверить квартиру.
Ранее суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве стюардессы в отеле.
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