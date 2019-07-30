МВД предупредило о незаконности митинга в Москве 3 августа

Главное управление МВД по Москве призвало граждан не участвовать в несогласованном митинге в российской столице 3 августа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка.

«Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нём», — заявили в ГУ МВД, напомнив о предусмотренной ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них.

Также в ведомстве сообщили о поступлении информации о возможных нарушениях общественного порядка при проведении этой акции и о провокациях, в том числе с использованием аэрозолей раздражающего действия и пиротехники.

«Столичная полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», — сообщили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы.