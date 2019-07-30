МВД предупредило о незаконности митинга в Москве 3 августа
- Reuters
«Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нём», — заявили в ГУ МВД, напомнив о предусмотренной ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них.
Также в ведомстве сообщили о поступлении информации о возможных нарушениях общественного порядка при проведении этой акции и о провокациях, в том числе с использованием аэрозолей раздражающего действия и пиротехники.
«Столичная полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», — сообщили в ведомстве.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы.