Аксёнов оценил ситуацию с нелегальными перевозками в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ситуацию с нелегальными перевозками в республике. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Пока не будет возбуждённых уголовных дел, пока не будет первых осуждённых в этой ситуации, порядка не добьёмся», — сказал Аксёнов на заседании регионального совета министров.

По его словам, он договорился с прокурором Крыма Олегом Камшиловым заводить уголовные дела за бездействие в отношении должностных лиц как администрации, так и правоохранительных органов — всех, кто отвечает за эту ситуацию.

Как отметил Аксёнов, нет других вариантов, кроме «жесточайшей позиции».

Ранее зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с телеканалом «360» уточнил предложение ООП о блокировке нелегальных перевозок.