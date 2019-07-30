Аксёнов оценил ситуацию с нелегальными перевозками в Крыму

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ситуацию с нелегальными перевозками в республике. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Аксёнов оценил ситуацию с нелегальными перевозками в Крыму
  • РИА Новости

«Пока не будет возбуждённых уголовных дел, пока не будет первых осуждённых в этой ситуации, порядка не добьёмся», — сказал Аксёнов на заседании регионального совета министров.

По его словам, он договорился с прокурором Крыма Олегом Камшиловым заводить уголовные дела за бездействие в отношении должностных лиц как администрации, так и правоохранительных органов — всех, кто отвечает за эту ситуацию.

Как отметил Аксёнов, нет других вариантов, кроме «жесточайшей позиции».

Ранее зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с телеканалом «360» уточнил предложение ООП о блокировке нелегальных перевозок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить