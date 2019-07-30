В Общероссийском объединении пассажиров уточнили своё предложение о блокировке нелегальных перевозок

Зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с телеканалом «360» уточнил предложение ООП о блокировке нелегальных перевозок.

«Общероссийское объединение пассажиров выступает категорически против запрета сервисов по продаже билетов на личном автомобиле и всех видов перевозок до восьми пассажиров включительно. Данные перевозки сейчас не лицензируются, и мы поддерживаем, чтобы сервисы работали в этом ключе, и не поддерживаем блокировку», — сказал он.

По его словам, предложение заключается в том, что сервис, сотрудничающий с нелегальными перевозчиками, должен быть закрыт.

Как пояснил Зотов, речь не идёт о случаях, когда сервис по закону может перевозить без лицензии до восьми пассажиров. Такие сервисы необходимо поддерживать и активно развивать в России, уточнил зампред ООП.

Ранее глава сервиса BlaBlaCar в России Ирина Рейдер в беседе с Nation News прокомментировала сообщения СМИ о предложении запретить этот сайт поиска попутчиков, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов из-за сотрудничества с нелегальными перевозчиками.