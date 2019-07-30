СМИ рассказали о прогнозах по средней обеспеченности населения России жильём

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Средняя обеспеченность россиян жильём вырастет к концу 2024 года на 2,5 кв. м — до 27,6 кв. м на человека, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическую записку Центробанка за июль.
СМИ рассказали о прогнозах по средней обеспеченности населения России жильём
  • РИА Новости

Рост по сравнению с 1995 годом оценивается в 40%.

Из аналитической записки следует, что новых показателей позволит достичь реализация национального проекта «Жильё и городская среда», разработанного на период с 2019 по 2024 год.

За шесть лет ежегодный объём ввода жилья должен вырасти более чем на 30% и составить к 2024 году 120 млн кв. м.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с очередями на жильё в регионах.

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