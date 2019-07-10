В Госдуме прокомментировали ситуацию с очередями на жильё в регионах

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с очередями на жильё в регионах.

«Такие проблемы есть в разных регионах. Когда формируются очереди для улучшения жилищных условий молодым семьям, там должны выполняться определённые параметры — возрастные, имущественные. Учитывая, что есть очередь, что очередь движется не быстро, статус молодых семей переходит в другой статус, и они утрачивают такое право», — заявил он.

По его словам, то же самое касается и имущественного положения.

Как считает депутат, в связи с повышением пенсионного возраста нужно увеличить и возрастные критерии молодой семьи.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области утвердили порядок предоставления многодетным семьям выплаты взамен земли.