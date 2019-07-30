Медведев распорядился открыть аэропорт Гагарин в Саратове

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта в Саратове, который будет носить имя первого космонавта Юрия Гагарина.

«Я подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове. Он будет носить имя Юрия Гагарина», — приводит ТАСС слова Медведева.

Он отметил, что старый саратовский аэропорт, расположенный в городской черте, со временем будет закрыт.

«Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом», — отметил Медведев.

Первый рейс из аэропорта Гагарин должен состояться 20 августа.

14 июля аэропорт Саратова приостановил приём и отправку самолётов после инцидента с пассажирским Як-42, который во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.