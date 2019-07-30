Глава BlaBlaCar в России прокомментировала предложение запретить сервис

Руководитель сервиса BlaBlaCar в России Ирина Рейдер в беседе с Nation News прокомментировала предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) запретить этот сайт для поиска попутчиков, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов из-за нелегальных перевозчиков.

По словам Рейдер, такие сообщения появились из-за неверного толкования заявления главы ООП Ильи Зотова.

«Зотов сам позднее сообщил, что «ряд СМИ выдаёт желаемое за действительное». Официальная позиция Зотова следующая: «В отношении ресурсов, которые соблюдают законодательство, блокировка недопустима». BlaBlaCar полностью поддерживает такую позицию», — сказала Зотова.

Она добавила, что сервис строго соблюдает российское законодательство и поддерживает все законодательные инициативы, направленные на совершенствование правовых механизмов, которые обеспечивают повышение безопасности пассажирских перевозок.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что попытка устранить онлайн-площадки по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками не решит проблемы безопасности.

Как считает депутат, для борьбы с нелегальными перевозчиками в конечном счёте придётся останавливать подобные автобусы на дороге.

Повысить безопасность помогут штрафы за отсутствие онлайн-касс на общественном транспорте, но в России действует мораторий на эти штрафы до 1 июля 2020 года, напомнил парламентарий.

«Онлайн-кассы позволили бы всех перевозчиков обелить, и любая продажа билета стала бы официальной и регистрировалась бы на сайте налоговой инспекции. Эта цепочка позволяла бы выявить те места, где просто собирают деньги наличными, часть отдают в кассу предприятия, а часть расходится по карманам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.