В России предложили заблокировать BlaBlaCar

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Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов предлагают заблокировать в России из-за сотрудничества с нелегальными перевозчиками. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на инициативу Общероссийского объединения пассажиров (ООП).

По данным издания, письмо с инициативой за подписью председателя ООП Ильи Зотова было направлено в Госдуму 25 июля. 

Документом предлагается закрепить в законодательстве создание единого реестра доменных имён и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их в связи с «осуществлением продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан».

Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip. 

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Министерство транспорта России представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле — карпулинга.

Согласно проекту ведомства, от водителя потребуется наличие прав категории B и стаж не менее двух лет. Также он сможет совершать в сутки не более двух поездок, организованных через онлайн-агрегаторы

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