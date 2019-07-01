«Коммерсантъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

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Министерство транспорта России представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле — карпулинга, сообщает газета «Коммерсантъ».
«Коммерсантъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
  • РИА Новости

Как отмечается, речь идёт о разработке нового федерального закона и поправок к действующим нормам.

По данным издания, ведомство предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки.

Согласно проекту Минтранса, от водителя потребуется наличие прав категории B и стаж не менее двух лет. Также он сможет совершать в сутки не более двух поездок, организованных через онлайн-агрегаторы. В законопроекте указывается, что водитель в своём автомобиле не сможет перевозить за рейс более пяти попутчиков. 

Кроме того, все расчёты между попутчиком и перевозчиком должны осуществляться исключительно в безналичной форме через онлайн-сервис.

Как пишет газета, крупнейшим сервисом, оказывающим услуги карпулинга в России, является BlaBlaCar, которым, по некоторым данным, пользуются около 20 млн человек.

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