В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы. Как отмечают в ведомстве, если гроза застала вас в квартире или доме, то нужно отключить всю электронику, плотно закрыть окна, двери и не подходить к ним близко.

При этом если непогода застала вас на природе, то, как сообщают спасатели, ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями. Как уточняется, следует укрыться на низкорослом участке леса.

Если непогода застала вас в автомобиле, не стоит покидать транспортное средство, при этом необходимо закрыть окна и опустить антенну радиоприемника, добавили в МЧС.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что синоптики предупредили о похолодании в российской столице 29 июля.

Также МЧС 28 июля предупреждало о сильном ветре в Москве.