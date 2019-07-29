Услугами каршеринга в Москве воспользовались более 24 млн раз за полгода

Услугами каршеринга в столице воспользовались более 24 млн раз за шесть месяцев, сообщает сайт «Москва 24».

Это на миллион больше по сравнению со всем прошлым годом, когда было совершено 23 млн поездок.

На данный момент доступно свыше 21 тыс. машин разных операторов. Как ожидается, в 2020 году количество автомобилей достигнет 30 тыс.

«Операторы каршеринга регулярно увеличивают парк машин, разрабатывают гибкие тарифы и вводят новые сервисы для клиентов. Благодаря этому часть горожан отказывается от личного авто в пользу сервиса краткосрочной аренды», — цитирует портал мэра и правительства главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

По его словам, в результате в городе снижается загруженность дорог, а водители экономят собственные средства, поскольку не нужно содержать и ремонтировать автомобиль.

Ранее специалисты столичного Центра организации дорожного движения рассказали, сколько автомобилей каршеринга используется в Москве за сутки.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News прокомментировал инициативу запретить злостным нарушителям правил дорожного движения пользоваться каршерингом.