Услугами каршеринга в Москве воспользовались более 24 млн раз за полгода
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Это на миллион больше по сравнению со всем прошлым годом, когда было совершено 23 млн поездок.
На данный момент доступно свыше 21 тыс. машин разных операторов. Как ожидается, в 2020 году количество автомобилей достигнет 30 тыс.
«Операторы каршеринга регулярно увеличивают парк машин, разрабатывают гибкие тарифы и вводят новые сервисы для клиентов. Благодаря этому часть горожан отказывается от личного авто в пользу сервиса краткосрочной аренды», — цитирует портал мэра и правительства главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
По его словам, в результате в городе снижается загруженность дорог, а водители экономят собственные средства, поскольку не нужно содержать и ремонтировать автомобиль.
Ранее специалисты столичного Центра организации дорожного движения рассказали, сколько автомобилей каршеринга используется в Москве за сутки.
Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News прокомментировал инициативу запретить злостным нарушителям правил дорожного движения пользоваться каршерингом.