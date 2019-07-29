Услугами каршеринга в Москве воспользовались более 24 млн раз за полгода

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Услугами каршеринга в столице воспользовались более 24 млн раз за шесть месяцев, сообщает сайт «Москва 24».
Услугами каршеринга в Москве воспользовались более 24 млн раз за полгода
  • ©mos.ru

Это на миллион больше по сравнению со всем прошлым годом, когда было совершено 23 млн поездок.

На данный момент доступно свыше 21 тыс. машин разных операторов. Как ожидается, в 2020 году количество автомобилей достигнет 30 тыс.

«Операторы каршеринга регулярно увеличивают парк машин, разрабатывают гибкие тарифы и вводят новые сервисы для клиентов. Благодаря этому часть горожан отказывается от личного авто в пользу сервиса краткосрочной аренды», — цитирует портал мэра и правительства главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

По его словам, в результате в городе снижается загруженность дорог, а водители экономят собственные средства, поскольку не нужно содержать и ремонтировать автомобиль.

Ранее специалисты столичного Центра организации дорожного движения рассказали, сколько автомобилей каршеринга используется в Москве за сутки.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков в беседе с Nation News прокомментировал инициативу запретить злостным нарушителям правил дорожного движения пользоваться каршерингом.

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