Эксперт оценил предложение ввести альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП
- РИА Новости
«Действующих санкций за оставление места ДТП достаточно. И когда каждый водитель знает, что ему грозит, это заставляет всех быть внимательнее», — заявил эксперт.
По его словам, если есть нарушение, оно должно быть зафиксировано.
Как отметил Цветков, когда нарушитель скрылся, у потерпевших возникают большие проблемы со страховкой.
«Ну и давайте не забывать, что очень много водителей уезжают с места ДТП в том числе потому, что находятся в нетрезвом состоянии», — добавил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал заявление главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна о том, что россиян предложили обязать сдавать тест на регулярное употребление алкоголя при получении водительских прав.