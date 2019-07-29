Эксперт оценил предложение ввести альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП

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Глава общественного движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, устанавливающий альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП — штраф в 10 тыс. рублей, если нет серьёзных последствий аварии.
Эксперт оценил предложение ввести альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП
  • РИА Новости

«Действующих санкций за оставление места ДТП достаточно. И когда каждый водитель знает, что ему грозит, это заставляет всех быть внимательнее», — заявил эксперт.

По его словам, если есть нарушение, оно должно быть зафиксировано.

Как отметил Цветков, когда нарушитель скрылся, у потерпевших возникают большие проблемы со страховкой.

«Ну и давайте не забывать, что очень много водителей уезжают с места ДТП в том числе потому, что находятся в нетрезвом состоянии», — добавил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал заявление главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна о том, что россиян предложили обязать сдавать тест на регулярное употребление алкоголя при получении водительских прав.

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