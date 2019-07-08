В Госдуме оценили предложение обязать россиян сдавать тест на алкоголь при получении водительских прав
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- РИА Новости
«Идея-то хорошая, конечно. Если человек выявляется, у которого есть любая зависимость, и он принимает психотропные вещества не по назначению врача, наркотики или у него есть зависимость от алкоголя, конечно, такому человеку нельзя выдавать водительское удостоверение», — заявил Лысаков.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера.