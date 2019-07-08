В Госдуме оценили предложение обязать россиян сдавать тест на алкоголь при получении водительских прав

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Зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал заявление главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна о том, что россиян предложили обязать сдавать тест на регулярное употребление алкоголя при получении водительских прав.
В Госдуме оценили предложение обязать россиян сдавать тест на алкоголь при получении водительских прав
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Идея-то хорошая, конечно. Если человек выявляется, у которого есть любая зависимость, и он принимает психотропные вещества не по назначению врача, наркотики или у него есть зависимость от алкоголя, конечно, такому человеку нельзя выдавать водительское удостоверение», — заявил Лысаков.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News оценил ситуацию с возможным лишением прав за нечитаемые номера.

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