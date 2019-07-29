Иркутская ГЭС второй раз за день снизила пропуск воды из-за паводка

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В связи с паводком Иркутская ГЭС второй раз за день снизила пропуск воды на 200 кубометров в секунду.
Иркутская ГЭС второй раз за день снизила пропуск воды из-за паводка
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Енисейское бассейновое водное управлении Росводресурсов.

«С 16:30 (11:30 мск) ГЭС перешла на объём пропуска воды 1,8 тыс. кубометров в секунду. Ранее было 2 тыс. кубометров в секунду», — рассказали в ведомстве.

Такие меры были приняты в связи с повышением уровня воды в реках Иркут и Олха.

Ранее власти иркутского Тулуна призвали местных жителей в случае резкого повышения уровня воды в реках быть готовыми к эвакуации.

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