Иркутская ГЭС второй раз за день снизила пропуск воды из-за паводка

В связи с паводком Иркутская ГЭС второй раз за день снизила пропуск воды на 200 кубометров в секунду.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Енисейское бассейновое водное управлении Росводресурсов.

«С 16:30 (11:30 мск) ГЭС перешла на объём пропуска воды 1,8 тыс. кубометров в секунду. Ранее было 2 тыс. кубометров в секунду», — рассказали в ведомстве.

Такие меры были приняты в связи с повышением уровня воды в реках Иркут и Олха.

Ранее власти иркутского Тулуна призвали местных жителей в случае резкого повышения уровня воды в реках быть готовыми к эвакуации.