В Тулуне призвали жителей быть готовыми к эвакуации из-за паводка

Власти иркутского Тулуна призвали местных жителей в случае резкого повышения уровня воды в реках быть готовыми к эвакуации.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте мэрии города.

Отмечается, что для эвакуации граждан развёрнут пункт временного пребывания в ДЮСШ Тулуна, расположенной по адресу микрорайон Угольщиков, 42 «б».

«В случае резкого повышения уровня воды горожанам быть готовыми покинуть свои дома. Заранее приготовьте документы и ценные вещи. Не оставляйте без присмотра малолетних детей и престарелых граждан», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области превысил критическую отметку на 63 см.