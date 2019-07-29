В Тулуне призвали жителей быть готовыми к эвакуации из-за паводка
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте мэрии города.
Отмечается, что для эвакуации граждан развёрнут пункт временного пребывания в ДЮСШ Тулуна, расположенной по адресу микрорайон Угольщиков, 42 «б».
«В случае резкого повышения уровня воды горожанам быть готовыми покинуть свои дома. Заранее приготовьте документы и ценные вещи. Не оставляйте без присмотра малолетних детей и престарелых граждан», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области превысил критическую отметку на 63 см.