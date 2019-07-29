В Тулуне призвали жителей быть готовыми к эвакуации из-за паводка

Короткая ссылка
Власти иркутского Тулуна призвали местных жителей в случае резкого повышения уровня воды в реках быть готовыми к эвакуации.
В Тулуне призвали жителей быть готовыми к эвакуации из-за паводка
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте мэрии города.

Отмечается, что для эвакуации граждан развёрнут пункт временного пребывания в ДЮСШ Тулуна, расположенной по адресу микрорайон Угольщиков, 42 «б».

«В случае резкого повышения уровня воды горожанам быть готовыми покинуть свои дома. Заранее приготовьте документы и ценные вещи. Не оставляйте без присмотра малолетних детей и престарелых граждан», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области превысил критическую отметку на 63 см. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить