Эксперт прокомментировал возможный запрет анонимного пополнения электронных кошельков

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Председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о возможном запрете анонимного пополнения кошельков «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay.
Эксперт прокомментировал возможный запрет анонимного пополнения электронных кошельков
  • РИА Новости

«Эти кошельки являются очень маленьким инструментиком. Вы можете на них положить только небольшое количество денег и потратить их исключительно в официальных интернет-магазинах», — сказал он.

По его словам, у них нет понимания, для чего нужен полный запрет.

Со своей стороны, экономист Антон Шабанов в беседе с Nation News выразил мнение, что речь идёт скорее о части из общего набора инструментов борьбы с терроризмом и наркоторговлей.

Ранее сообщалось, что соответствующие положения содержатся в поправках к закону о национальной платёжной системе, их одобрил Совет Федерации.

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