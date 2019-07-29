Эксперт прокомментировал возможный запрет анонимного пополнения электронных кошельков
- РИА Новости
«Эти кошельки являются очень маленьким инструментиком. Вы можете на них положить только небольшое количество денег и потратить их исключительно в официальных интернет-магазинах», — сказал он.
По его словам, у них нет понимания, для чего нужен полный запрет.
Со своей стороны, экономист Антон Шабанов в беседе с Nation News выразил мнение, что речь идёт скорее о части из общего набора инструментов борьбы с терроризмом и наркоторговлей.
Ранее сообщалось, что соответствующие положения содержатся в поправках к закону о национальной платёжной системе, их одобрил Совет Федерации.