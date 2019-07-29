СМИ: В России могут запретить анонимное пополнение «Яндекс.Деньги»
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Отмечается, что документ будет отправлен на рассмотрение российскому лидеру Владимиру Путину.
При этом предполагается, что закон вступит в силу после официального опубликования.
Как уточняется, согласно документу, клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счёта».
В мае сообщалось, что за последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности.