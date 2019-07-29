СМИ: В России могут запретить анонимное пополнение «Яндекс.Деньги»

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В России могут запретить анонимное пополнение «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay. Соответствующие положения содержатся в поправках к закону о национальной платёжной системе, которые, как сообщает РБК, одобрил Совет Федерации.
СМИ: В России могут запретить анонимное пополнение «Яндекс.Деньги»
  • © РИА Новости

Отмечается, что документ будет отправлен на рассмотрение российскому лидеру Владимиру Путину.

При этом предполагается, что закон вступит в силу после официального опубликования.

Как уточняется, согласно документу, клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счёта». 

В мае сообщалось, что за последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности

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