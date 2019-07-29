СМИ: В России могут запретить анонимное пополнение «Яндекс.Деньги»

В России могут запретить анонимное пополнение «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay. Соответствующие положения содержатся в поправках к закону о национальной платёжной системе, которые, как сообщает РБК, одобрил Совет Федерации.

Отмечается, что документ будет отправлен на рассмотрение российскому лидеру Владимиру Путину.

При этом предполагается, что закон вступит в силу после официального опубликования.

Как уточняется, согласно документу, клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счёта».

В мае сообщалось, что за последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности.