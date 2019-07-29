В Госдуме прокомментировали данные опроса об электронных паспортах

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала данные опроса ВЦИОМ, согласно которым почти 60% россиян не готовы оформлять для себя электронные паспорта, так как считают данный тип документа ненадёжным.

«Если по истечении пяти-десяти лет люди увидят, что использование таких систем безопасно, то, на мой взгляд, они будут чувствовать необходимость и потребность по упрощению получения тех или иных услуг», — заявила она.

Кроме того, по её мнению, у каждого сомневающегося в надёжности электронного документа должна быть возможность сохранить бумажный.

Со своей стороны, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с Nation News выразил мнение, что полная цифровизация экономики позволит опережать конкурентов, создавать более комфортные условия для граждан.

«Нужно понимать, что чем меньше очередей, тем меньше времени уходит на подтверждение и транзакции, тем всё комфортнее», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 31% россиян хотели бы иметь электронный паспорт. 11% респондентов назвали универсальность электронного паспорта его главным достоинством.