Интернет-омбудсмен оценил возможный запрет анонимного пополнения электронных кошельков

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном запрете анонимного пополнения «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay.
Интернет-омбудсмен оценил возможный запрет анонимного пополнения электронных кошельков
  • Reuters

«Идентификация в любом случае происходит», — заявил он.

По его словам, если хорошо сбалансированные сервисы столкнутся с тем, что отбросит их назад, в привычный банковский уклад, то могут появиться альтернативные варианты, не которые быстро перейдут пользователи.

В свою очередь, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с ФАН выразил мнение, что в долгосрочной перспективе изменения в законе о национальной платёжной системе позволят активно противодействовать обналичиванию средств, полученных преступным путём.

Как отметил Власов, «постепенный отказ от наличных денег в пользу цивилизованных карточных платежей — это мировой тренд».

Ранее сообщалось, что соответствующие положения содержатся в поправках к закону о национальной платёжной системе одобрил Совет Федерации.

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