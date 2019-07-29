Интернет-омбудсмен оценил возможный запрет анонимного пополнения электронных кошельков
- Reuters
«Идентификация в любом случае происходит», — заявил он.
По его словам, если хорошо сбалансированные сервисы столкнутся с тем, что отбросит их назад, в привычный банковский уклад, то могут появиться альтернативные варианты, не которые быстро перейдут пользователи.
В свою очередь, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с ФАН выразил мнение, что в долгосрочной перспективе изменения в законе о национальной платёжной системе позволят активно противодействовать обналичиванию средств, полученных преступным путём.
Как отметил Власов, «постепенный отказ от наличных денег в пользу цивилизованных карточных платежей — это мировой тренд».
Ранее сообщалось, что соответствующие положения содержатся в поправках к закону о национальной платёжной системе одобрил Совет Федерации.