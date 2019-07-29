Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотруднице «Нота-Банка» Марчуковой

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о растрате 350 млн рублей, сообщает РИА Новости.

«Приговор изменить... Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суда», — сказал судья.

Отмечается, что суд учёл время нахождения Марчуковой под домашним арестом и в СИЗО.

В мае Останкинский суд Москвы вынес приговор бывшему директору департамента финансового анализа «Нота-Банка» Галине Марчуковой по делу о хищении в составе группы 350 млн рублей вкладчиков. Ей назначили наказание в виде трёх лет и четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В марте 2017 года Марчукова и её сестра Лариса были переведены под домашний арест после того, как дали показания о подозреваемом в коррупции полковнике МВД Дмитрии Захарченко. Как сообщалось, девушки были взяты под арест летом 2016 года. Их обвиняли в хищении средств вкладчиков «Нота-Банка». Предполагается, что арестованный в сентябре за коррупцию Захарченко предупредил Марчуковых о предстоящем обыске в финансовом учреждении.

Полковник Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки на сумму 7 млн рублей. Во время задержания у него изъяли ещё 20 млн рублей. Кроме того, при обыске в одной из квартир Захарченко было изъято около $120 млн и €2 млн наличными.

10 июня Пресненский суд Москвы приговорил Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и почти 118 млн рублей штрафа.